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    Игорь Яворский

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Петрович
    Фамилия Яворский
    Гражданство Украина
    Дата рождения 9 июня 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нива 3 2 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.10.2013 Нива 3 : 0 Арсенал
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