Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крис Хатчингс - статистика

Англия
5 июля 1957 (69)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Уиган Атлетик
36
9
18
9
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
11.05.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
0 : 2
03.05.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
26.04.2008
Рединг
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
19.04.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
1 : 1
14.04.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
05.04.2008
Бирмингем Сити
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Портсмут
2 : 0
29.03.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Блэкберн
3 : 1
22.03.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
16.03.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Сити
0 : 0
01.03.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Сандерленд
2 : 0
09.02.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
02.02.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Мидлсбро
1 : 0
29.01.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
20.01.2008
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 1
12.01.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
1 : 1
02.01.2008
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
29.12.2007
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
26.12.2007
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1 : 1
22.12.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Уиган Атлетик
5 : 3
15.12.2007
Блэкберн
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
4 : 1
09.12.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
01.12.2007
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2 : 0
24.11.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
4 : 0
11.11.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
03.11.2007
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
27.10.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
20.10.2007
Портсмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
06.10.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
29.09.2007
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Рединг
2 : 1
22.09.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
15.09.2007
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 0
01.09.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
1 : 1
25.08.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
18.08.2007
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
15.08.2007
Мидлсбро
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
2 : 1
11.08.2007
Уиган Атлетик
Главные новости
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
3
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+