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    Жан-Франсуа Жодар

    Тренер
    Имя Жан-Франсуа
    Фамилия Жодар
    Гражданство Франция
    Дата рождения 2 декабря 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мали 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.01.2008 Мали 1 : 0 Бенин
    25.01.2008 Нигерия 0 : 0 Мали
    29.01.2008 Кот-д'Ивуар 3 : 0 Мали
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