Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жан-Люк Ваннучи

    Тренер
    Имя Жан-Люк
    Фамилия Ваннучи
    Гражданство Франция
    Дата рождения 13 сентября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ним 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.08.2009 Анжер 0 : 1 Ним
    25.08.2009 Труа 2(0) : 2(3) Ним
    23.09.2009 Ле Ман 3 : 0 Ним
    • Читайте нас: 
    11