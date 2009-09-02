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    Давид Амарал - статистика

    Тренер
    Имя Давид
    Фамилия Амарал
    Гражданство Испания
    Дата рождения 12 октября 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Саламанка 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.09.2009 Саламанка 1(4) : 1(3) Кастельон
    07.10.2009 Саламанка 2 : 0 Картахена
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