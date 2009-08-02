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    Дино Пальяри

    Тренер
    Имя Дино
    Фамилия Пальяри
    Гражданство Италия
    Дата рождения 27 января 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Равенна 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2009 Равенна 3 : 2 Джулианова
    09.08.2009 Брешиа 1 : 0 Равенна
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