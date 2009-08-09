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    Джузеппе Джаннини

    Тренер
    Имя Джузеппе
    Фамилия Джаннини
    Гражданство Италия
    Дата рождения 20 августа 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Галлиполи 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2009 Лумеццане 6 : 0 Галлиполи
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