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    Винченцо Кьяренца

    Тренер
    Имя Винченцо
    Фамилия Кьяренца
    Гражданство Италия
    Дата рождения 27 сентября 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Асколи 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2009 Асколи 3 : 1 Кротоне
    15.08.2009 Циттаделла 2 : 1 Асколи
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