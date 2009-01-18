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    Валентин Ходукин

    Тренер
    Имя Валентин
    Фамилия Ходукин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кешля 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.01.2009 Интер 1 : 3 Кешля
    20.01.2009 Кешля 2 : 0 Вентспилс
    23.01.2009 Кешля 0 : 1 Актобе
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