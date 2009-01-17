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    Ашот Киракосян - статистика

    Тренер
    Имя Ашот
    Фамилия Киракосян
    Гражданство Армения
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арарат 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.01.2009 Арарат 1 : 3 Актобе
    18.01.2009 Пахтакор 4 : 1 Арарат
    20.01.2009 Арарат 2 : 3 Рубин
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