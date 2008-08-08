Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ханс-Юрген Бойсен - статистика

    Тренер
    Имя Ханс-Юрген
    Фамилия Бойсен
    Гражданство Германия
    Дата рождения 30 мая 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Киккерс 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2008 Киккерс 1 : 0 Гройтер Фюрт
    24.09.2008 Киккерс 0 : 2 Карлсруэ
    • Читайте нас: 