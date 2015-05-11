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    Альфредо Фернандес - статистика

    Тренер
    Имя Альфредо
    Фамилия Фернандес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сантос 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.05.2015 Аваи 1 : 1 Сантос
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