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    Альбер Эмон

    Тренер
    Имя Альбер
    Фамилия Эмон
    Гражданство Франция
    Дата рождения 24 июня 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марсель 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.02.2008 Спартак 2 : 0 Марсель
    06.03.2008 Марсель 3 : 1 Зенит
    12.03.2008 Зенит 2 : 0 Марсель
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