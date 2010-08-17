Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Борис Синицын - статистика

    Тренер
    Имя Борис
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Синицын
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 августа 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уфа 12 4 6 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.08.2010 Уфа 0 : 2 Челябинск
    24.08.2010 Сокол 2 : 0 Уфа
    31.08.2010 Уфа 4 : 0 Динамо
    07.09.2010 Волга 2 : 1 Уфа
    13.09.2010 Уфа 1 : 1 Химик
    20.09.2010 Носта 1 : 2 Уфа
    27.09.2010 Уфа 0 : 1 Нефтехимик
    04.10.2010 Уфа 0 : 3 Оренбург
    17.10.2010 Уфа 3 : 1 Рубин-2
    30.10.2010 Уфа 2 : 1 Тюмень
    • Читайте нас: 