Борис Синицын
Тренер
|Имя
|Борис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Синицын
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 августа 1953
|Имя
|Борис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Синицын
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 августа 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|Дата
|Матч
|17.08.2010
|Уфа
|0 : 2
|Челябинск
|24.08.2010
|Сокол
|2 : 0
|Уфа
|31.08.2010
|Уфа
|4 : 0
|Динамо
|07.09.2010
|Волга
|2 : 1
|Уфа
|13.09.2010
|Уфа
|1 : 1
|Химик
|20.09.2010
|Носта
|1 : 2
|Уфа
|27.09.2010
|Уфа
|0 : 1
|Нефтехимик
|04.10.2010
|Уфа
|0 : 3
|Оренбург
|17.10.2010
|Уфа
|3 : 1
|Рубин-2
|30.10.2010
|Уфа
|2 : 1
|Тюмень