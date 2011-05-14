Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луис Фелипе Виейра Карвалью - статистика

Португалия
6 января 1967 (59)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Портимоненси
30
6
17
7
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
14.05.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Портимоненси
1 : 0
08.05.2011
Маритиму
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Спортинг
2 : 1
30.04.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Лейрия
0 : 1
17.04.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Портимоненси
2 : 3
10.04.2011
Порту
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Академика
1 : 0
02.04.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 24 тур
Портимоненси
2 : 1
18.03.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 23 тур
Бенфика
1 : 1
13.03.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
07.03.2011
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 21 тур
Бейра-Мар
0 : 1
27.02.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Портимоненси
1 : 1
19.02.2011
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Риу Аве
2 : 0
13.02.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 18 тур
Портимоненси
0 : 1
06.02.2011
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 17 тур
Навал
1 : 1
22.01.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 16 тур
Портимоненси
0 : 3
14.01.2011
Брага
Португалия. Высшая лига, 15 тур
Портимоненси
3 : 4
07.01.2011
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 14 тур
Маритиму
1 : 1
19.12.2010
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 13 тур
Портимоненси
1 : 3
05.12.2010
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 12 тур
Портимоненси
1 : 2
28.11.2010
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 11 тур
Порту
2 : 0
14.11.2010
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Портимоненси
2 : 2
07.11.2010
Академика
Португалия. Высшая лига, 9 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
01.11.2010
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 8 тур
Портимоненси
0 : 1
24.10.2010
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Насьональ
3 : 1
03.10.2010
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 6 тур
Портимоненси
1 : 0
26.09.2010
Бейра-Мар
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Ольяненси
2 : 0
17.09.2010
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 4 тур
Портимоненси
3 : 1
12.09.2010
Риу Аве
Португалия. Высшая лига, 3 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 2
29.08.2010
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 2 тур
Портимоненси
0 : 1
22.08.2010
Навал
Португалия. Высшая лига, 1 тур
Брага
3 : 1
13.08.2010
Портимоненси
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+