Джонни Мелби - статистика
Тренер
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Мелби
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|4 февраля 1969
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Мелби
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|4 февраля 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Хорсенс
|32
|7
|15
|10
|Дата
|Матч
|16.07.2012
|Хорсенс
|0 : 4
|Нордшелланд
|20.07.2012
|Силькеборг
|0 : 2
|Хорсенс
|27.07.2012
|Хорсенс
|2 : 2
|Мидтьюлланд
|06.08.2012
|Сендерийск
|0 : 2
|Хорсенс
|12.08.2012
|Хорсенс
|1 : 4
|Ольборг
|19.08.2012
|Эсбьерг
|0 : 0
|Хорсенс
|27.08.2012
|Хорсенс
|1 : 4
|Орхус
|16.09.2012
|Брондбю
|2 : 2
|Хорсенс
|23.09.2012
|Хорсенс
|2 : 2
|Оденсе
|29.09.2012
|Хорсенс
|1 : 1
|Копенгаген
|07.10.2012
|Силькеборг
|1 : 1
|Хорсенс
|21.10.2012
|Хорсенс
|0 : 0
|Эсбьерг
|29.10.2012
|Хорсенс
|1 : 0
|Копенгаген
|04.11.2012
|Рандерс
|0 : 0
|Хорсенс
|09.11.2012
|Хорсенс
|2 : 0
|Орхус
|18.11.2012
|Ольборг
|2 : 0
|Хорсенс
|25.11.2012
|Брондбю
|2 : 0
|Хорсенс
|30.11.2012
|Хорсенс
|1 : 3
|Сендерийск
|09.12.2012
|Хорсенс
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|03.03.2013
|Нордшелланд
|1 : 0
|Хорсенс
|10.03.2013
|Хорсенс
|2 : 0
|Оденсе
|15.03.2013
|Копенгаген
|2 : 1
|Хорсенс
|28.03.2013
|Хорсенс
|2 : 2
|Ольборг
|31.03.2013
|Оденсе
|2 : 0
|Хорсенс
|07.04.2013
|Хорсенс
|0 : 2
|Нордшелланд
|13.04.2013
|Мидтьюлланд
|5 : 2
|Хорсенс
|20.04.2013
|Орхус
|0 : 0
|Хорсенс
|28.04.2013
|Хорсенс
|1 : 0
|Рандерс
|05.05.2013
|Эсбьерг
|1 : 0
|Хорсенс
|13.05.2013
|Хорсенс
|2 : 0
|Силькеборг
|16.05.2013
|Сендерийск
|4 : 2
|Хорсенс
|20.05.2013
|Хорсенс
|0 : 1
|Брондбю