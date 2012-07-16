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    Джонни Мелби - статистика

    Тренер
    Имя Джонни
    Фамилия Мелби
    Гражданство Дания
    Дата рождения 4 февраля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хорсенс 32 7 15 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2012 Хорсенс 0 : 4 Нордшелланд
    20.07.2012 Силькеборг 0 : 2 Хорсенс
    27.07.2012 Хорсенс 2 : 2 Мидтьюлланд
    06.08.2012 Сендерийск 0 : 2 Хорсенс
    12.08.2012 Хорсенс 1 : 4 Ольборг
    19.08.2012 Эсбьерг 0 : 0 Хорсенс
    27.08.2012 Хорсенс 1 : 4 Орхус
    16.09.2012 Брондбю 2 : 2 Хорсенс
    23.09.2012 Хорсенс 2 : 2 Оденсе
    29.09.2012 Хорсенс 1 : 1 Копенгаген
    07.10.2012 Силькеборг 1 : 1 Хорсенс
    21.10.2012 Хорсенс 0 : 0 Эсбьерг
    29.10.2012 Хорсенс 1 : 0 Копенгаген
    04.11.2012 Рандерс 0 : 0 Хорсенс
    09.11.2012 Хорсенс 2 : 0 Орхус
    18.11.2012 Ольборг 2 : 0 Хорсенс
    25.11.2012 Брондбю 2 : 0 Хорсенс
    30.11.2012 Хорсенс 1 : 3 Сендерийск
    09.12.2012 Хорсенс 0 : 2 Мидтьюлланд
    03.03.2013 Нордшелланд 1 : 0 Хорсенс
    10.03.2013 Хорсенс 2 : 0 Оденсе
    15.03.2013 Копенгаген 2 : 1 Хорсенс
    28.03.2013 Хорсенс 2 : 2 Ольборг
    31.03.2013 Оденсе 2 : 0 Хорсенс
    07.04.2013 Хорсенс 0 : 2 Нордшелланд
    13.04.2013 Мидтьюлланд 5 : 2 Хорсенс
    20.04.2013 Орхус 0 : 0 Хорсенс
    28.04.2013 Хорсенс 1 : 0 Рандерс
    05.05.2013 Эсбьерг 1 : 0 Хорсенс
    13.05.2013 Хорсенс 2 : 0 Силькеборг
    16.05.2013 Сендерийск 4 : 2 Хорсенс
    20.05.2013 Хорсенс 0 : 1 Брондбю
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