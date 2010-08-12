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    Рикардо Силва - статистика

    Тренер
    Имя Рикардо
    Фамилия Силва
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 18 декабря 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Витория 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.08.2010 Витория 2 : 0 Палмейрас
    20.08.2010 Палмейрас 3 : 0 Витория
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