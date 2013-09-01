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    Паулу Силас - статистика

    Тренер
    Имя Паулу
    Фамилия Силас
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 27 августа 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гремио 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.09.2013 Гремио 1 : 0 Понте-Прета
    04.09.2013 Гойас 2 : 0 Гремио
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