Олег Синелобов - статистика
Тренер
|Имя
|Олег
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Синелобов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 октября 1962
|Имя
|Олег
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Синелобов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 октября 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Носта
|15
|3
|9
|3
|Дата
|Матч
|18.07.2014
|Динамо
|0 : 1
|Носта
|01.08.2014
|Носта
|0 : 2
|КАМАЗ
|07.08.2014
|Рубин-2
|2 : 0
|Носта
|15.08.2014
|Носта
|1 : 1
|Лада-Тольятти
|21.08.2014
|Челябинск
|2 : 0
|Носта
|27.08.2014
|Носта
|0 : 0
|Спартак
|03.09.2014
|Нефтехимик
|2 : 0
|Носта
|07.09.2014
|Носта
|1 : 1
|Волга
|12.09.2014
|Сызрань-2003
|2 : 0
|Носта
|17.09.2014
|Носта
|1 : 3
|Зенит-Ижевск
|28.09.2014
|КАМАЗ
|2 : 1
|Носта
|04.10.2014
|Носта
|0 : 2
|Рубин-2
|10.10.2014
|Лада-Тольятти
|1 : 2
|Носта
|16.10.2014
|Носта
|0 : 1
|Челябинск
|28.10.2014
|Носта
|1 : 0
|Нефтехимик