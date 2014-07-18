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    Олег Синелобов

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Викторович
    Фамилия Синелобов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 5 октября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Носта 15 3 9 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.07.2014 Динамо 0 : 1 Носта
    01.08.2014 Носта 0 : 2 КАМАЗ
    07.08.2014 Рубин-2 2 : 0 Носта
    15.08.2014 Носта 1 : 1 Лада-Тольятти
    21.08.2014 Челябинск 2 : 0 Носта
    27.08.2014 Носта 0 : 0 Спартак
    03.09.2014 Нефтехимик 2 : 0 Носта
    07.09.2014 Носта 1 : 1 Волга
    12.09.2014 Сызрань-2003 2 : 0 Носта
    17.09.2014 Носта 1 : 3 Зенит-Ижевск
    28.09.2014 КАМАЗ 2 : 1 Носта
    04.10.2014 Носта 0 : 2 Рубин-2
    10.10.2014 Лада-Тольятти 1 : 2 Носта
    16.10.2014 Носта 0 : 1 Челябинск
    28.10.2014 Носта 1 : 0 Нефтехимик
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