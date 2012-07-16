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    Сергей Муштруев

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Муштруев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 февраля 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рязань 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2012 Подолье 0 : 0 Рязань
    21.07.2012 Рязань 1 : 0 Зенит
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