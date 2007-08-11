Сэмми Ли - статистика
Тренер
|Имя
|Сэмми
|Фамилия
|Ли
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|7 февраля 1959
|Имя
|Сэмми
|Фамилия
|Ли
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|7 февраля 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Болтон
|38
|9
|19
|10
|Дата
|Матч
|11.08.2007
|Болтон
|1 : 3
|Ньюкасл
|15.08.2007
|Фулхэм
|2 : 1
|Болтон
|18.08.2007
|Портсмут
|3 : 1
|Болтон
|25.08.2007
|Болтон
|3 : 0
|Рединг
|01.09.2007
|Болтон
|1 : 2
|Эвертон
|15.09.2007
|Бирмингем Сити
|1 : 0
|Болтон
|23.09.2007
|Болтон
|1 : 1
|Тоттенхэм
|29.09.2007
|Дерби Каунти
|1 : 1
|Болтон
|07.10.2007
|Болтон
|0 : 1
|Челси
|20.10.2007
|Арсенал
|2 : 0
|Болтон
|28.10.2007
|Болтон
|1 : 1
|Астон Вилла
|04.11.2007
|Вест Хэм
|1 : 1
|Болтон
|11.11.2007
|Болтон
|0 : 0
|Мидлсбро
|24.11.2007
|Болтон
|1 : 0
|Манчестер Юнайтед
|02.12.2007
|Ливерпуль
|4 : 0
|Болтон
|09.12.2007
|Болтон
|4 : 1
|Уиган Атлетик
|15.12.2007
|Манчестер Сити
|4 : 2
|Болтон
|22.12.2007
|Болтон
|3 : 0
|Бирмингем Сити
|26.12.2007
|Эвертон
|2 : 0
|Болтон
|29.12.2007
|Сандерленд
|3 : 1
|Болтон
|02.01.2008
|Болтон
|1 : 0
|Дерби Каунти
|13.01.2008
|Болтон
|1 : 2
|Блэкберн
|19.01.2008
|Ньюкасл
|0 : 0
|Болтон
|29.01.2008
|Болтон
|0 : 0
|Фулхэм
|02.02.2008
|Рединг
|0 : 2
|Болтон
|09.02.2008
|Болтон
|0 : 1
|Портсмут
|24.02.2008
|Блэкберн
|4 : 1
|Болтон
|02.03.2008
|Болтон
|1 : 3
|Ливерпуль
|19.03.2008
|Манчестер Юнайтед
|2 : 0
|Болтон
|16.03.2008
|Уиган Атлетик
|1 : 0
|Болтон
|22.03.2008
|Болтон
|0 : 0
|Манчестер Сити
|29.03.2008
|Болтон
|2 : 3
|Арсенал
|05.04.2008
|Астон Вилла
|5 : 0
|Болтон
|12.04.2008
|Болтон
|1 : 0
|Вест Хэм
|19.04.2008
|Мидлсбро
|0 : 1
|Болтон
|26.04.2008
|Тоттенхэм
|1 : 1
|Болтон
|03.05.2008
|Болтон
|2 : 0
|Сандерленд
|11.05.2008
|Челси
|1 : 1
|Болтон