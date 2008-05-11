Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сэмми Ли - статистика

Англия
7 февраля 1959 (67)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Болтон
38
9
19
10
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
1 : 1
11.05.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Болтон
2 : 0
03.05.2008
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
1 : 1
26.04.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Мидлсбро
0 : 1
19.04.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Болтон
1 : 0
12.04.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
5 : 0
05.04.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Болтон
2 : 3
29.03.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Болтон
0 : 0
22.03.2008
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
19.03.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
16.03.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Болтон
1 : 3
02.03.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Блэкберн
4 : 1
24.02.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Болтон
0 : 1
09.02.2008
Портсмут
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Рединг
0 : 2
02.02.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Болтон
0 : 0
29.01.2008
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл
0 : 0
19.01.2008
Болтон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Болтон
1 : 2
13.01.2008
Блэкберн
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Болтон
1 : 0
02.01.2008
Дерби Каунти
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сандерленд
3 : 1
29.12.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
2 : 0
26.12.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Болтон
3 : 0
22.12.2007
Бирмингем Сити
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
4 : 2
15.12.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
4 : 1
09.12.2007
Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
4 : 0
02.12.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Болтон
1 : 0
24.11.2007
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Болтон
0 : 0
11.11.2007
Мидлсбро
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
1 : 1
04.11.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Болтон
1 : 1
28.10.2007
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
2 : 0
20.10.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Болтон
0 : 1
07.10.2007
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Дерби Каунти
1 : 1
29.09.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Болтон
1 : 1
23.09.2007
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
15.09.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Болтон
1 : 2
01.09.2007
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Болтон
3 : 0
25.08.2007
Рединг
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Портсмут
3 : 1
18.08.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Фулхэм
2 : 1
15.08.2007
Болтон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Болтон
1 : 3
11.08.2007
Ньюкасл
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+