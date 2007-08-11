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    Сэмми Ли

    Тренер
    Имя Сэмми
    Фамилия Ли
    Гражданство Англия
    Дата рождения 7 февраля 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Болтон 38 9 19 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.08.2007 Болтон 1 : 3 Ньюкасл
    15.08.2007 Фулхэм 2 : 1 Болтон
    18.08.2007 Портсмут 3 : 1 Болтон
    25.08.2007 Болтон 3 : 0 Рединг
    01.09.2007 Болтон 1 : 2 Эвертон
    15.09.2007 Бирмингем Сити 1 : 0 Болтон
    23.09.2007 Болтон 1 : 1 Тоттенхэм
    29.09.2007 Дерби Каунти 1 : 1 Болтон
    07.10.2007 Болтон 0 : 1 Челси
    20.10.2007 Арсенал 2 : 0 Болтон
    28.10.2007 Болтон 1 : 1 Астон Вилла
    04.11.2007 Вест Хэм 1 : 1 Болтон
    11.11.2007 Болтон 0 : 0 Мидлсбро
    24.11.2007 Болтон 1 : 0 Манчестер Юнайтед
    02.12.2007 Ливерпуль 4 : 0 Болтон
    09.12.2007 Болтон 4 : 1 Уиган Атлетик
    15.12.2007 Манчестер Сити 4 : 2 Болтон
    22.12.2007 Болтон 3 : 0 Бирмингем Сити
    26.12.2007 Эвертон 2 : 0 Болтон
    29.12.2007 Сандерленд 3 : 1 Болтон
    02.01.2008 Болтон 1 : 0 Дерби Каунти
    13.01.2008 Болтон 1 : 2 Блэкберн
    19.01.2008 Ньюкасл 0 : 0 Болтон
    29.01.2008 Болтон 0 : 0 Фулхэм
    02.02.2008 Рединг 0 : 2 Болтон
    09.02.2008 Болтон 0 : 1 Портсмут
    24.02.2008 Блэкберн 4 : 1 Болтон
    02.03.2008 Болтон 1 : 3 Ливерпуль
    19.03.2008 Манчестер Юнайтед 2 : 0 Болтон
    16.03.2008 Уиган Атлетик 1 : 0 Болтон
    22.03.2008 Болтон 0 : 0 Манчестер Сити
    29.03.2008 Болтон 2 : 3 Арсенал
    05.04.2008 Астон Вилла 5 : 0 Болтон
    12.04.2008 Болтон 1 : 0 Вест Хэм
    19.04.2008 Мидлсбро 0 : 1 Болтон
    26.04.2008 Тоттенхэм 1 : 1 Болтон
    03.05.2008 Болтон 2 : 0 Сандерленд
    11.05.2008 Челси 1 : 1 Болтон
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