Константин Демченко - статистика
Тренер
|Имя
|Константин
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Демченко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 августа 1975
|Имя
|Константин
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Демченко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 августа 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кр. Советов (мол)
|10
|2
|3
|5
|Дата
|Матч
|12.03.2010
|Кр. Советов (мол)
|0 : 2
|Зенит (мол)
|17.04.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 4
|Кр. Советов (мол)
|25.04.2010
|Кр. Советов (мол)
|1 : 3
|Амкар (мол)
|29.04.2010
|Анжи (мол)
|1 : 1
|Кр. Советов (мол)
|09.05.2010
|Сибирь (мол)
|2 : 2
|Кр. Советов (мол)
|13.05.2010
|Кр. Советов (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|08.07.2010
|Рубин (мол)
|2 : 2
|Кр. Советов (мол)
|18.07.2010
|Кр. Советов (мол)
|1 : 2
|ЦСКА (мол)
|24.07.2010
|Кр. Советов (мол)
|1 : 1
|Спартак М (мол)