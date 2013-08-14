Сергей Тимофеев
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Тимофеев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 марта 1965
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Тимофеев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 марта 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сахалин
|12
|8
|1
|3
|Дата
|Матч
|14.08.2013
|Сахалин
|1 : 0
|Якутия
|05.09.2013
|Сахалин
|5 : 0
|Сибирь-2
|08.09.2013
|Сахалин
|2 : 0
|Иртыш
|14.09.2013
|Сибирь-2
|0 : 3
|Сахалин
|17.09.2013
|Иртыш
|1 : 1
|Сахалин
|02.10.2013
|Якутия
|0 : 3
|Сахалин
|23.10.2013
|Сахалин
|1 : 1
|Чита
|26.04.2014
|Чита
|4 : 1
|Сахалин