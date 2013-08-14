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    Сергей Тимофеев

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Тимофеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 5 марта 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сахалин 12 8 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.08.2013 Сахалин 1 : 0 Якутия
    05.09.2013 Сахалин 5 : 0 Сибирь-2
    08.09.2013 Сахалин 2 : 0 Иртыш
    14.09.2013 Сибирь-2 0 : 3 Сахалин
    17.09.2013 Иртыш 1 : 1 Сахалин
    02.10.2013 Якутия 0 : 3 Сахалин
    23.10.2013 Сахалин 1 : 1 Чита
    26.04.2014 Чита 4 : 1 Сахалин
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