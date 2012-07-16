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    Руслан Мерденов - статистика

    Тренер
    Имя Руслан
    Отчество Ахсарбекович
    Фамилия Мерденов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 марта 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алания 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2012 Алания 1 : 1 СКА
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