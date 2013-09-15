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    Виктор Ряшко - статистика

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Иванович
    Фамилия Ряшко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 28 января 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нива 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.11.2013 Буковина 0 : 0 Нива
    15.09.2013 Нива 2 : 2 Титан
    20.09.2013 Десна 1 : 0 Нива
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