Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джимми Колдервуд - статистика

Шотландия
28 февраля 1955 (71)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Килмарнок
36
13
13
10
Шотландия. Премьер-Лига, 38 тур
Килмарнок
1 : 5
15.05.2011
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 37 тур
Мазервелл
1 : 1
11.05.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 36 тур
Килмарнок
0 : 2
08.05.2011
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 35 тур
Килмарнок
2 : 2
30.04.2011
Хартс
Шотландия. Премьер-Лига, 34 тур
Данди Юнайтед
4 : 2
23.04.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 25 тур
Килмарнок
0 : 4
20.04.2011
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 32 тур
Килмарнок
1 : 1
09.04.2011
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
02.04.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 30 тур
Килмарнок
3 : 1
19.03.2011
Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига, 29 тур
Хартс
0 : 2
05.03.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 28 тур
Килмарнок
2 : 0
26.02.2011
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига, 27 тур
Абердин
5 : 0
19.02.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 26 тур
Хиберниан
2 : 1
12.02.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 16 тур
Мазервелл
0 : 1
02.02.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 24 тур
Гамильтон Академикал
1 : 1
29.01.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 23 тур
Килмарнок
1 : 1
22.01.2011
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур
Килмарнок
1 : 1
15.01.2011
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
Сент-Миррен
0 : 2
01.01.2011
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур
Инвернесс
1 : 3
29.12.2010
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 17 тур
Селтик
1 : 1
21.12.2010
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 18 тур
Килмарнок
2 : 1
18.12.2010
Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига, 15 тур
Килмарнок
2 : 0
27.11.2010
Абердин
Шотландия. Премьер-Лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 3
20.11.2010
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
13.11.2010
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 12 тур
Килмарнок
3 : 0
10.11.2010
Гамильтон Академикал
Шотландия. Премьер-Лига, 11 тур
Сент-Джонстон
0 : 3
06.11.2010
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 10 тур
Хартс
0 : 3
31.10.2010
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 9 тур
Килмарнок
1 : 2
23.10.2010
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 8 тур
Хиберниан
2 : 1
16.10.2010
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 7 тур
Килмарнок
1 : 2
02.10.2010
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига, 6 тур
Гамильтон Академикал
2 : 2
25.09.2010
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 5 тур
Килмарнок
1 : 2
19.09.2010
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 4 тур
Килмарнок
2 : 1
11.09.2010
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига, 3 тур
Абердин
0 : 1
28.08.2010
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 2 тур
Килмарнок
0 : 1
22.08.2010
Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига, 1 тур
Рейнджерс
2 : 1
14.08.2010
Килмарнок
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+