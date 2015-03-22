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    Андрей Пархоменко

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Викторович
    Фамилия Пархоменко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 27 декабря 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сахалин 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.04.2015 Сахалин 0 : 3 Тосно
    22.03.2015 Томь 2 : 2 Сахалин
    29.03.2015 Сахалин 0 : 0 Оренбург
    12.04.2015 Сахалин 2 : 0 Сочи
    19.04.2015 Тюмень 5 : 1 Сахалин
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