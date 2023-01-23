Витор Кампелуш
Тренер
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Кампелуш
|Команда
|Шавиш
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|11 мая 1975
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Кампелуш
|Команда
|Шавиш
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|11 мая 1975
|Дата
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|Шавиш
|2 : 3
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 21 тур
|26.02.2023
|Риу Аве
|1 : 0
|Шавиш
|Португалия. Примейра, 22 тур
|04.03.2023
|Шавиш
|1 : 3
|Порту
|Португалия. Примейра, 23 тур
|11.03.2023
|Шавиш
|2 : 0
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 24 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шавиш
|18
|2
|4
|12
|Дата
|Матч
|23.01.2023
|Боавишта
|1 : 1
|Шавиш
|30.01.2023
|Витория Гимараеш
|2 : 1
|Шавиш
|05.02.2023
|Шавиш
|2 : 1
|Маритиму
|10.02.2023
|Визела
|0 : 0
|Шавиш
|20.02.2023
|Шавиш
|2 : 3
|Спортинг
|26.02.2023
|Риу Аве
|1 : 0
|Шавиш
|04.03.2023
|Шавиш
|1 : 3
|Порту
|11.03.2023
|Шавиш
|2 : 0
|Портимоненси
|18.03.2023
|Эшторил
|0 : 0
|Шавиш
|02.04.2023
|Шавиш
|0 : 0
|Брага
|09.04.2023
|Жил Висенте
|0 : 0
|Шавиш
|16.04.2023
|Шавиш
|0 : 0
|Бенфика
|23.04.2023
|Санта-Клара
|0 : 0
|Шавиш
|30.04.2023
|Шавиш
|0 : 0
|Каза Пиа
|07.05.2023
|Фамаликан
|0 : 0
|Шавиш
|14.05.2023
|Шавиш
|0 : 0
|Пасуш де Феррейра
|21.05.2023
|Арука
|0 : 0
|Шавиш
|28.05.2023
|Шавиш
|0 : 0
|Боавишта