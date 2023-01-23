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    Витор Кампелуш

    Тренер
    Имя Витор
    Фамилия Кампелуш
    Команда Шавиш
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 11 мая 1975
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    20.02.2023 Шавиш 2 : 3 Спортинг Португалия. Примейра, 21 тур
    26.02.2023 Риу Аве 1 : 0 Шавиш Португалия. Примейра, 22 тур
    04.03.2023 Шавиш 1 : 3 Порту Португалия. Примейра, 23 тур
    11.03.2023 Шавиш 2 : 0 Портимоненси Португалия. Примейра, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шавиш 18 2 4 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.01.2023 Боавишта 1 : 1 Шавиш
    30.01.2023 Витория Гимараеш 2 : 1 Шавиш
    05.02.2023 Шавиш 2 : 1 Маритиму
    10.02.2023 Визела 0 : 0 Шавиш
    20.02.2023 Шавиш 2 : 3 Спортинг
    26.02.2023 Риу Аве 1 : 0 Шавиш
    04.03.2023 Шавиш 1 : 3 Порту
    11.03.2023 Шавиш 2 : 0 Портимоненси
    18.03.2023 Эшторил 0 : 0 Шавиш
    02.04.2023 Шавиш 0 : 0 Брага
    09.04.2023 Жил Висенте 0 : 0 Шавиш
    16.04.2023 Шавиш 0 : 0 Бенфика
    23.04.2023 Санта-Клара 0 : 0 Шавиш
    30.04.2023 Шавиш 0 : 0 Каза Пиа
    07.05.2023 Фамаликан 0 : 0 Шавиш
    14.05.2023 Шавиш 0 : 0 Пасуш де Феррейра
    21.05.2023 Арука 0 : 0 Шавиш
    28.05.2023 Шавиш 0 : 0 Боавишта
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