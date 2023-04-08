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    Виталий Пономарев

    Тренер
    Имя Виталий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Пономарев
    Команда Рух
    Гражданство Украина
    Дата рождения 7 декабря 1974
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    08.04.2023 Рух 0 : 0 Верес Украина. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рух 12 0 0 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.04.2023 Ингулец 0 : 0 Рух
    08.04.2023 Рух 0 : 0 Верес
    14.04.2023 Рух 0 : 0 Динамо
    22.04.2023 Днепр-1 0 : 0 Рух
    29.04.2023 Рух 0 : 0 Ворскла
    03.05.2023 Металлист 1925 0 : 0 Рух
    06.05.2023 Рух 0 : 0 Ингулец
    20.05.2023 Рух 0 : 0 Львов
    24.05.2023 Минай 0 : 0 Рух
    27.05.2023 Черноморец 0 : 0 Рух
    03.06.2023 Рух 0 : 0 Александрия
    13.05.2023 Кривбасс 0 : 0 Рух
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