Виталий Пономарев
Тренер
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пономарев
|Команда
|Рух
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|7 декабря 1974
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пономарев
|Команда
|Рух
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|7 декабря 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Рух
|12
|0
|0
|12
|Дата
|Матч
|19.04.2023
|Ингулец
|0 : 0
|Рух
|08.04.2023
|Рух
|0 : 0
|Верес
|14.04.2023
|Рух
|0 : 0
|Динамо
|22.04.2023
|Днепр-1
|0 : 0
|Рух
|29.04.2023
|Рух
|0 : 0
|Ворскла
|03.05.2023
|Металлист 1925
|0 : 0
|Рух
|06.05.2023
|Рух
|0 : 0
|Ингулец
|20.05.2023
|Рух
|0 : 0
|Львов
|24.05.2023
|Минай
|0 : 0
|Рух
|27.05.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Рух
|03.06.2023
|Рух
|0 : 0
|Александрия
|13.05.2023
|Кривбасс
|0 : 0
|Рух