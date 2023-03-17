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    Перица Огненович

    Тренер
    Имя Перица
    Фамилия Огненович
    Команда Металлист
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 24 февраля 1977
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    17.03.2023 Металлист 0 : 0 Александрия Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Металлист 13 0 0 13
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.03.2023 Металлист 0 : 0 Александрия
    01.04.2023 Металлист 0 : 0 Колос
    08.04.2023 Шахтер 0 : 0 Металлист
    15.04.2023 Металлист 0 : 0 Верес
    22.04.2023 Ворскла 0 : 0 Металлист
    29.04.2023 Металлист 0 : 0 Динамо
    03.05.2023 Днепр-1 0 : 0 Металлист
    06.05.2023 Металлист 0 : 0 Львов
    13.05.2023 Металлист 0 : 0 Заря
    20.05.2023 Металлист 1925 0 : 0 Металлист
    27.05.2023 Металлист 0 : 0 Минай
    03.06.2023 Металлист 0 : 0 Черноморец
    24.05.2023 Кривбасс 0 : 0 Металлист
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