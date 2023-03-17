Перица Огненович
Тренер
|Имя
|Перица
|Фамилия
|Огненович
|Команда
|Металлист
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|24 февраля 1977
|Имя
|Перица
|Фамилия
|Огненович
|Команда
|Металлист
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|24 февраля 1977
|Дата
|Матч
|Турнир
|17.03.2023
|Металлист
|0 : 0
|Александрия
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Металлист
|13
|0
|0
|13
|Дата
|Матч
|17.03.2023
|Металлист
|0 : 0
|Александрия
|01.04.2023
|Металлист
|0 : 0
|Колос
|08.04.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Металлист
|15.04.2023
|Металлист
|0 : 0
|Верес
|22.04.2023
|Ворскла
|0 : 0
|Металлист
|29.04.2023
|Металлист
|0 : 0
|Динамо
|03.05.2023
|Днепр-1
|0 : 0
|Металлист
|06.05.2023
|Металлист
|0 : 0
|Львов
|13.05.2023
|Металлист
|0 : 0
|Заря
|20.05.2023
|Металлист 1925
|0 : 0
|Металлист
|27.05.2023
|Металлист
|0 : 0
|Минай
|03.06.2023
|Металлист
|0 : 0
|Черноморец
|24.05.2023
|Кривбасс
|0 : 0
|Металлист