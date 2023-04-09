Пауло Пеццолано
Тренер
|Имя
|Пауло
|Фамилия
|Пеццолано
|Команда
|Вальядолид
|Гражданство
|Уругвай
|Дата рождения
|25 апреля 1983
|Имя
|Пауло
|Фамилия
|Пеццолано
|Команда
|Вальядолид
|Гражданство
|Уругвай
|Дата рождения
|25 апреля 1983
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вальядолид
|11
|0
|0
|11
|Дата
|Матч
|09.04.2023
|Вальядолид
|0 : 0
|Мальорка
|15.04.2023
|Вильярреал
|0 : 0
|Вальядолид
|22.04.2023
|Вальядолид
|0 : 0
|Жирона
|26.04.2023
|Валенсия
|0 : 0
|Вальядолид
|30.04.2023
|Вальядолид
|0 : 0
|Атлетико
|03.05.2023
|Райо Вальекано
|0 : 0
|Вальядолид
|14.05.2023
|Вальядолид
|0 : 0
|Севилья
|21.05.2023
|Кадис
|0 : 0
|Вальядолид
|24.05.2023
|Вальядолид
|0 : 0
|Барселона
|28.05.2023
|Альмерия
|0 : 0
|Вальядолид
|04.06.2023
|Вальядолид
|0 : 0
|Хетафе