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    Пауло Пеццолано

    Тренер
    Имя Пауло
    Фамилия Пеццолано
    Команда Вальядолид
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 25 апреля 1983
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вальядолид 11 0 0 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.04.2023 Вальядолид 0 : 0 Мальорка
    15.04.2023 Вильярреал 0 : 0 Вальядолид
    22.04.2023 Вальядолид 0 : 0 Жирона
    26.04.2023 Валенсия 0 : 0 Вальядолид
    30.04.2023 Вальядолид 0 : 0 Атлетико
    03.05.2023 Райо Вальекано 0 : 0 Вальядолид
    14.05.2023 Вальядолид 0 : 0 Севилья
    21.05.2023 Кадис 0 : 0 Вальядолид
    24.05.2023 Вальядолид 0 : 0 Барселона
    28.05.2023 Альмерия 0 : 0 Вальядолид
    04.06.2023 Вальядолид 0 : 0 Хетафе
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