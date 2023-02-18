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    Майкл Скубала

    Тренер
    Имя Майкл
    Фамилия Скубала
    Гражданство Англия
    Дата рождения 31 октября 1982
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Эвертон 1 : 0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лидс 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.02.2023 Эвертон 1 : 0 Лидс
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