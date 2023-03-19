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    Константинос Брацос

    Тренер
    Имя Константинос
    Фамилия Брацос
    Команда Волос
    Гражданство Греция
    Дата рождения 26 апреля 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волос 10 0 0 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.03.2023 Волос 0 : 0 Олимпиакос
    02.04.2023 Панатинаикос 0 : 0 Волос
    05.04.2023 Волос 0 : 0 АЕК
    09.04.2023 ПАОК 0 : 0 Волос
    22.04.2023 Волос 0 : 0 Арис
    26.04.2023 Волос 0 : 0 Панатинаикос
    29.04.2023 Олимпиакос 0 : 0 Волос
    03.05.2023 Арис 0 : 0 Волос
    06.05.2023 Волос 0 : 0 ПАОК
    13.05.2023 АЕК 0 : 0 Волос
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