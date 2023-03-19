Константинос Брацос
Тренер
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Брацос
|Команда
|Волос
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|26 апреля 1977
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Брацос
|Команда
|Волос
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|26 апреля 1977
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Волос
|10
|0
|0
|10
|Дата
|Матч
|19.03.2023
|Волос
|0 : 0
|Олимпиакос
|02.04.2023
|Панатинаикос
|0 : 0
|Волос
|05.04.2023
|Волос
|0 : 0
|АЕК
|09.04.2023
|ПАОК
|0 : 0
|Волос
|22.04.2023
|Волос
|0 : 0
|Арис
|26.04.2023
|Волос
|0 : 0
|Панатинаикос
|29.04.2023
|Олимпиакос
|0 : 0
|Волос
|03.05.2023
|Арис
|0 : 0
|Волос
|06.05.2023
|Волос
|0 : 0
|ПАОК
|13.05.2023
|АЕК
|0 : 0
|Волос