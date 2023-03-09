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    Ким Бергстранд

    Тренер
    Имя Ким
    Фамилия Бергстранд
    Команда Юргорден
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 18 апреля 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    09.03.2023 Лех 2 : 0 Юргорден Лига конференций, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Юргорден 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.03.2023 Лех 2 : 0 Юргорден
    16.03.2023 Юргорден 0 : 0 Лех
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