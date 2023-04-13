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    Иван Черенчиков

    Тренер
    Имя Иван
    Отчество Андреевич
    Фамилия Черенчиков
    Команда Амкар-Пермь
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 августа 1984
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Амкар-Пермь 4 0 0 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.04.2023 Амкар-Пермь 0 : 0 Иртыш
    16.04.2023 Амкар-Пермь 0 : 0 Динамо
    23.04.2023 Химик-Август 0 : 0 Амкар-Пермь
    29.04.2023 Амкар-Пермь 0 : 0 Тюмень
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