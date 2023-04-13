Иван Черенчиков
Тренер
|Имя
|Иван
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Черенчиков
|Команда
|Амкар-Пермь
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 августа 1984
|Имя
|Иван
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Черенчиков
|Команда
|Амкар-Пермь
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 августа 1984
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Амкар-Пермь
|4
|0
|0
|4
|Дата
|Матч
|13.04.2023
|Амкар-Пермь
|0 : 0
|Иртыш
|16.04.2023
|Амкар-Пермь
|0 : 0
|Динамо
|23.04.2023
|Химик-Август
|0 : 0
|Амкар-Пермь
|29.04.2023
|Амкар-Пермь
|0 : 0
|Тюмень