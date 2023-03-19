Игорь Трухов
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Трухов
|Команда
|Сморгонь
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|19 августа 1976
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Трухов
|Команда
|Сморгонь
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|19 августа 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сморгонь
|28
|0
|0
|28
|Дата
|Матч
|19.03.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Белшина
|31.03.2023
|Торпедо-БелАЗ
|0 : 0
|Сморгонь
|07.04.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Ислочь
|13.04.2023
|Славия-Мозырь
|0 : 0
|Сморгонь
|21.04.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Слуцк
|28.04.2023
|БАТЭ
|0 : 0
|Сморгонь
|05.05.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Нафтан
|12.05.2023
|Неман
|0 : 0
|Сморгонь
|19.05.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Шахтер
|24.05.2023
|Гомель
|0 : 0
|Сморгонь
|02.06.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Энергетик-БГУ
|09.06.2023
|Минск
|0 : 0
|Сморгонь
|23.06.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Динамо
|01.07.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Сморгонь
|04.08.2023
|Белшина
|0 : 0
|Сморгонь
|11.08.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Торпедо-БелАЗ
|18.08.2023
|Ислочь
|0 : 0
|Сморгонь
|25.08.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Славия-Мозырь
|01.09.2023
|Слуцк
|0 : 0
|Сморгонь
|15.09.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|БАТЭ
|22.09.2023
|Нафтан
|0 : 0
|Сморгонь
|29.09.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Неман
|06.10.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Сморгонь
|20.10.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Гомель
|27.10.2023
|Энергетик-БГУ
|0 : 0
|Сморгонь
|03.11.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Минск
|10.11.2023
|Динамо
|0 : 0
|Сморгонь
|25.11.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Динамо-Брест