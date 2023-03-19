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    Игорь Трухов

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Владимирович
    Фамилия Трухов
    Команда Сморгонь
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 19 августа 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сморгонь 28 0 0 28
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.03.2023 Сморгонь 0 : 0 Белшина
    31.03.2023 Торпедо-БелАЗ 0 : 0 Сморгонь
    07.04.2023 Сморгонь 0 : 0 Ислочь
    13.04.2023 Славия-Мозырь 0 : 0 Сморгонь
    21.04.2023 Сморгонь 0 : 0 Слуцк
    28.04.2023 БАТЭ 0 : 0 Сморгонь
    05.05.2023 Сморгонь 0 : 0 Нафтан
    12.05.2023 Неман 0 : 0 Сморгонь
    19.05.2023 Сморгонь 0 : 0 Шахтер
    24.05.2023 Гомель 0 : 0 Сморгонь
    02.06.2023 Сморгонь 0 : 0 Энергетик-БГУ
    09.06.2023 Минск 0 : 0 Сморгонь
    23.06.2023 Сморгонь 0 : 0 Динамо
    01.07.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Сморгонь
    04.08.2023 Белшина 0 : 0 Сморгонь
    11.08.2023 Сморгонь 0 : 0 Торпедо-БелАЗ
    18.08.2023 Ислочь 0 : 0 Сморгонь
    25.08.2023 Сморгонь 0 : 0 Славия-Мозырь
    01.09.2023 Слуцк 0 : 0 Сморгонь
    15.09.2023 Сморгонь 0 : 0 БАТЭ
    22.09.2023 Нафтан 0 : 0 Сморгонь
    29.09.2023 Сморгонь 0 : 0 Неман
    06.10.2023 Шахтер 0 : 0 Сморгонь
    20.10.2023 Сморгонь 0 : 0 Гомель
    27.10.2023 Энергетик-БГУ 0 : 0 Сморгонь
    03.11.2023 Сморгонь 0 : 0 Минск
    10.11.2023 Динамо 0 : 0 Сморгонь
    25.11.2023 Сморгонь 0 : 0 Динамо-Брест
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