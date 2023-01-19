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    Хосе Хуан Ромеро

    Тренер
    Имя Хосе Хуан
    Фамилия Ромеро
    Команда Сеута
    Гражданство Испания
    Дата рождения 1 января 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сеута 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.01.2023 Сеута 0 : 5 Барселона
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