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    Густаво Сивьеро

    Тренер
    Имя Густаво
    Фамилия Сивьеро
    Команда Интерсити
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 13 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Интерсити 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.01.2023 Интерсити 3 : 4 Барселона
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