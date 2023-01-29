Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джонни Хейтинга

    Тренер
    Имя Джонни
    Фамилия Хейтинга
    Команда Аякс
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 15 ноября 1983
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Аякс 3 : 1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 21 тур
    16.02.2023 Аякс 0 : 0 Унион Лига Европы, 1/16 финала
    19.02.2023 Аякс 4 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 22 тур
    23.02.2023 Унион 3 : 1 Аякс Лига Европы, 1/16 финала
    26.02.2023 Витесс 1 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    05.03.2023 Аякс 1 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    12.03.2023 Херенвен 2 : 4 Аякс Голландия. Эредивизие, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аякс 16 7 0 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.01.2023 Экселсиор 1 : 4 Аякс
    05.02.2023 Камбур 0 : 5 Аякс
    12.02.2023 Аякс 3 : 1 РКС Ваалвейк
    19.02.2023 Аякс 4 : 0 Спарта
    26.02.2023 Витесс 1 : 2 Аякс
    05.03.2023 Аякс 1 : 0 НЕК
    12.03.2023 Херенвен 2 : 4 Аякс
    19.03.2023 Аякс 0 : 0 Фейеноорд
    02.04.2023 Гоу Эхед Иглс 0 : 0 Аякс
    09.04.2023 Аякс 0 : 0 Фортуна
    16.04.2023 Аякс 0 : 0 Эммен
    23.04.2023 ПСВ 0 : 0 Аякс
    07.05.2023 Аякс 0 : 0 АЗ Алкмаар
    14.05.2023 Гронинген 0 : 0 Аякс
    21.05.2023 Аякс 0 : 0 Утрехт
    28.05.2023 Твенте 0 : 0 Аякс
    • Читайте нас: 
    11