Джонни Хейтинга
Тренер
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Хейтинга
|Команда
|Аякс
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|15 ноября 1983
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Хейтинга
|Команда
|Аякс
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|15 ноября 1983
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Аякс
|3 : 1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|16.02.2023
|Аякс
|0 : 0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала
|19.02.2023
|Аякс
|4 : 0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|23.02.2023
|Унион
|3 : 1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала
|26.02.2023
|Витесс
|1 : 2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|05.03.2023
|Аякс
|1 : 0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|12.03.2023
|Херенвен
|2 : 4
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Аякс
|16
|7
|0
|9
|Дата
|Матч
|29.01.2023
|Экселсиор
|1 : 4
|Аякс
|05.02.2023
|Камбур
|0 : 5
|Аякс
|12.02.2023
|Аякс
|3 : 1
|РКС Ваалвейк
|19.02.2023
|Аякс
|4 : 0
|Спарта
|26.02.2023
|Витесс
|1 : 2
|Аякс
|05.03.2023
|Аякс
|1 : 0
|НЕК
|12.03.2023
|Херенвен
|2 : 4
|Аякс
|19.03.2023
|Аякс
|0 : 0
|Фейеноорд
|02.04.2023
|Гоу Эхед Иглс
|0 : 0
|Аякс
|09.04.2023
|Аякс
|0 : 0
|Фортуна
|16.04.2023
|Аякс
|0 : 0
|Эммен
|23.04.2023
|ПСВ
|0 : 0
|Аякс
|07.05.2023
|Аякс
|0 : 0
|АЗ Алкмаар
|14.05.2023
|Гронинген
|0 : 0
|Аякс
|21.05.2023
|Аякс
|0 : 0
|Утрехт
|28.05.2023
|Твенте
|0 : 0
|Аякс