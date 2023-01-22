Деннис ван дер Ри
Тренер
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|ван дер Ри
|Команда
|Гронинген
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|19 апреля 1979
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|ван дер Ри
|Команда
|Гронинген
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|19 апреля 1979
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Гронинген
|1 : 1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|25.02.2023
|Гронинген
|3 : 0
|Экселсиор
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|04.03.2023
|Фейеноорд
|1 : 0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|11.03.2023
|АЗ Алкмаар
|1 : 0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гронинген
|18
|1
|6
|11
|Дата
|Матч
|22.01.2023
|Херенвен
|3 : 1
|Гронинген
|26.01.2023
|Гронинген
|0 : 1
|Камбур
|29.01.2023
|Волендам
|3 : 2
|Гронинген
|05.02.2023
|Гронинген
|1 : 1
|Твенте
|11.02.2023
|ПСВ
|6 : 0
|Гронинген
|18.02.2023
|Гронинген
|1 : 1
|Эммен
|25.02.2023
|Гронинген
|3 : 0
|Экселсиор
|04.03.2023
|Фейеноорд
|1 : 0
|Гронинген
|11.03.2023
|АЗ Алкмаар
|1 : 0
|Гронинген
|19.03.2023
|Гронинген
|0 : 0
|Херенвен
|02.04.2023
|Фортуна
|0 : 0
|Гронинген
|07.04.2023
|Гронинген
|0 : 0
|Утрехт
|15.04.2023
|РКС Ваалвейк
|0 : 0
|Гронинген
|22.04.2023
|Гронинген
|0 : 0
|НЕК
|07.05.2023
|Гоу Эхед Иглс
|0 : 0
|Гронинген
|14.05.2023
|Гронинген
|0 : 0
|Аякс
|21.05.2023
|Витесс
|0 : 0
|Гронинген
|28.05.2023
|Гронинген
|0 : 0
|Спарта