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    Деннис ван дер Ри

    Тренер
    Имя Деннис
    Фамилия ван дер Ри
    Команда Гронинген
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 19 апреля 1979
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Гронинген 1 : 1 Эммен Голландия. Эредивизие, 22 тур
    25.02.2023 Гронинген 3 : 0 Экселсиор Голландия. Эредивизие, 23 тур
    04.03.2023 Фейеноорд 1 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 24 тур
    11.03.2023 АЗ Алкмаар 1 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 25 тур
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