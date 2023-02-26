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    Брэдли Карнелл

    Тренер
    Имя Брэдли
    Фамилия Карнелл
    Команда Сент-Луис
    Гражданство ЮАР
    Дата рождения 21 января 1977
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Остин 2 : 3 Сент-Луис США. МЛС, 1 тур
    05.03.2023 Сент-Луис 3 : 1 Шарлотт США. МЛС, 3 тур
    12.03.2023 Портленд 1 : 2 Сент-Луис США. МЛС, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сент-Луис 34 3 0 31
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Остин 2 : 3 Сент-Луис
    05.03.2023 Сент-Луис 3 : 1 Шарлотт
    12.03.2023 Портленд 1 : 2 Сент-Луис
    19.03.2023 Сент-Луис 0 : 0 Сан-Хосе
    26.03.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Сент-Луис
    02.04.2023 Сент-Луис 0 : 0 Миннесота Юнайтед
    09.04.2023 Сиэтл 0 : 0 Сент-Луис
    16.04.2023 Сент-Луис 0 : 0 Цинциннати
    23.04.2023 Колорадо 0 : 0 Сент-Луис
    30.04.2023 Сент-Луис 0 : 0 Портленд
    07.05.2023 Даллас 0 : 0 Сент-Луис
    13.05.2023 Чикаго Файр 0 : 0 Сент-Луис
    21.05.2023 Сент-Луис 0 : 0 Канзаc Сити
    28.05.2023 Сент-Луис 0 : 0 Ванкувер Уайткепс
    01.06.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Сент-Луис
    04.06.2023 Сент-Луис 0 : 0 Хьюстон
    11.06.2023 Сент-Луис 0 : 0 Лос-Анджелес Гэлакси
    18.06.2023 Нэшвилл 0 : 0 Сент-Луис
    22.06.2023 Сент-Луис 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    25.06.2023 Сан-Хосе 0 : 0 Сент-Луис
    02.07.2023 Сент-Луис 0 : 0 Колорадо
    05.07.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Сент-Луис
    09.07.2023 Торонто 0 : 0 Сент-Луис
    16.07.2023 Сент-Луис 0 : 0 Интер
    21.08.2023 Сент-Луис 0 : 0 Остин
    27.08.2023 Орландо Сити 0 : 0 Сент-Луис
    31.08.2023 Сент-Луис 0 : 0 Даллас
    03.09.2023 Канзаc Сити 0 : 0 Сент-Луис
    17.09.2023 Хьюстон 0 : 0 Сент-Луис
    21.09.2023 Сент-Луис 0 : 0 Лос-Анджелес
    24.09.2023 Миннесота Юнайтед 0 : 0 Сент-Луис
    01.10.2023 Сент-Луис 0 : 0 Канзаc Сити
    05.10.2023 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Сент-Луис
    22.10.2023 Сент-Луис 0 : 0 Сиэтл
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