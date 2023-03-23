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Амир Галенои
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Текст
Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро
8
16:34
Красивый футбол
Жена Озила – «Мисс Турция-2014»: на их свадьбе шафером был Эрдоган
16:27
Экс-игрок «Барселоны» завершил карьеру в 32 года: его называли «новым Месси»
16:14
УЕФА объявил о начале расследования «дела Негрейры»: «Барсу» могут исключить из еврокубков
16:04
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Все новости
15:52
Только у пяти игроков Европы по 10 голов и 10 ассистов в сезоне
15:37
Андрей Мостовой: «Малкому мешали раскрыться в «Зените» такие личности, как Дзюба»
15:21
Фото
«Шинник» представил форму в стиле 1000-рублeвой купюры
1
15:10
Тихий объяснил, из-за чего Гогниев жестко обматерил его и Гулиева
2
14:59
ЦСКА продал 20 тысяч билетов на матч с 2Drots – на игре с «Зенитом» было 9 тысяч
14:54
Полиция не верит «Барселоне», что клуб платил судьям для непредвзятого отношения
1
14:41
«Это лишь малая часть из отборного мата»: Тихий подтвердил подлинность матерной речи Гогниева
1
14:24
Джорджина: «У меня 150 сумок – Роналду не понимает, зачем столько. Деньги меня не изменили»
2
13:59
Мостовой рассказал о первой реакции Дзюбы на слитое видео
3
13:56
Текст
Удивительное время «Торпедо»: один сезон = три тренера и три президента
7
13:54
Турецкий журналист раскрыл секрет резкого прогресса Оздоева при Пирло
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13:45
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Бах объяснил, как МОК относится к демонстрации символики Z российскими спортсменами
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13:26
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Экс-игрок сборной Бразилии перешел в «Торпедо»
13:23
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Топ-7 лучших тренеров мира младше 40 лет от FourFourTwo
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12:56
УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на сезон из-за судейского скандала
1
12:50
Мостовой: «В «Зените» нет крыс»
9
12:41
Мостовой объяснил, почему не согласился бы возглавить «Торпедо»
5
12:37
Пике случайно раскрыл тайну экс-партнера по «Барсе» Бояна Кркича
2
12:30
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Амир Галенои
Тренер
Имя
Амир
Фамилия
Галенои
Команда
Иран
Гражданство
Иран
Дата рождения
21 ноября 1963
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Иран
2
0
0
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
23.03.2023
Иран
0 : 0
Россия
28.03.2023
Иран
0 : 0
Кения
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Возрастное ограничение
18+
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