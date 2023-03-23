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    Амир Галенои

    Тренер
    Имя Амир
    Фамилия Галенои
    Команда Иран
    Гражданство Иран
    Дата рождения 21 ноября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иран 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.03.2023 Иран 0 : 0 Россия
    28.03.2023 Иран 0 : 0 Кения
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