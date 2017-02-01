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теста для вас
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3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Голевое чутьё
«Слово «если» – самое главное в футболе» (Бобби Робсон).
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15
vaSilich
18
4.52
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Отмена
1 февраля 2017
Пайет, Депай и еще шесть топовых трансферов января
Хорошо там, где нас нет. Руководствуясь именно этой прописной истиной, футболисты переходят и переезжают. Кто-то за деньгами, кто-то за игровой практикой, кто-то на повышение карьеры. "Голевое чутье" о топовых трансферах первого месяца года
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Рейтинг: кто лучший из российских комментаторов?
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Тест: знаете ли вы авторов известных футбольных фраз?
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7 марта 2016
5 причин, почему ЦСКА обыграл «Спартак»
ЦСКА снова обыграл «Спартак» в дерби, на этот раз гораздо проще. Участник Блог-Лиги «Голевое чутье» беспристрастно, коротко и ясно попытался объяснить, за счет чего это произошло.
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6 марта 2016
За 12 серий до (часть 5)...
На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье поговорим о заключительных матчах тура.
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