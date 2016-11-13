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5
Вера Фёдоровна
4
4.09
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13 ноября 2016
«Он был невероятным, он сеял хаос в рядах соперников Арсенала,он был одним из непобедимых»
«Он был невероятным, он сеял хаос в рядах соперников Арсенала, он был одним из непобедимых» (с) Каррагер
83
4.3
2
30 августа 2016
Все помнят лонг шоты Недведа? Наслаждаемся игрой именинника
Сегодня 30 августа, 44 года исполняется «Чешской ракете», любимцу всех болельщиков «Старой синьоры», а ныне директору клуба.
139
4.4
22 февраля 2016
Финал глазами Джанлуки Дзамбротты
Джанлука Дзамбротта – защитник, не в последнюю очередь благодаря которому итальянцы выиграли мундиаль в 2006 году. Предлагаем вашему вниманию нарезку действий футболиста в финале турнира против сборной Франции.
1760
3.4
7
20 февраля 2016
«Макелеле – это не фамилия, это амплуа». Почему Макелеле эталон игрока средней линии
На днях бывшему полузащитнику сборной Франции Клоду Макелеле исполнилось 43 года. Блог #LEGENDS показывает видео самых ярких игровых моментов любимого игрока Жозе Моуринью.
2005
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