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Русские и тут
Как там наши: блог о русских футболистах в мировых чемпионатах
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29
Александр Плеханов
69
4.46
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Отмена
4 сентября 2017
Почему Константин Рауш нужен сборной России
Он мечтал играть за российскую команду. Теперь он там. И это хорошо.
5665
4.6
19
12 июля 2017
Еще один игрок вернулся из Европы в Россию. Что случилось?
Аршак Корян со скандалом уезжал из «Локомотива» в «Витесс», но закрепиться в Голландии не сумел. Блог «Русские и тут» рассказывает, чего он смог достичь в Европе и почему поехал обратно.
2618
4
7
1 июня 2017
«Футбол в Казахстане теперь популярнее». Что творит Аршавин в «Кайрате»
Андрею Аршавину уже 36 лет, но своих футбольных качеств он не растерял. Блог «Русские и тут» рассказывает, какую пользу Аршавин приносит казахстанскому футболу. Он забивает удивительные голы.
11326
4.2
22
19 мая 2017
Караваев – лучший игрок «Спарты» в сезоне. Станет звездой?
Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим игроком команды в нынешнем сезоне. Блог «Русские и тут» рассказывает о главном русском легионере в Европе. Скоро его захотят купить топ-клубы.
2155
4.1
18
6 апреля 2017
«Спартак» воспитал меня, но нужно двигаться вперед». Как Митрюшкин покоряет Европу
Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отбил два пенальти и вывел команду в финал Кубка Швейцарии. Блог «Русские и тут» рассказывает, почему 21-летнего вратаря считают одним из лучших в Европе и даже дортмундская «Боруссия» хочет его купить.
4705
4.6
8
12 февраля 2017
Как русские живут и отдыхают в Европе
Черышев веселится в «Вильярреале». Гатагов катается по миру. Блог «Русские и тут» показывает жизнь русских футболистов в Европе.
2412
4.4
3
11 января 2017
Как русские живут и отдыхают в Европе
Нойштедтер продолжает боксировать. Черышев радует детей подарками. Митрюшкин на время вернулся в «Спартак». Блог «Русские и тут» рассказывает, как проводят время российские легионеры.
3623
4.2
11
20 декабря 2016
Караваев, Аршавин и еще 7 лучших русских легионеров в Европе
Денис Черышев пока проигрывает войну с травмами, но в Европе есть наши игроки, за которых не стыдно. Блог «Русские и тут» собирает легионеров, которые успешно провели 2016 год.
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5
8
18 декабря 2016
«Раньше равнялся на Луизао». Убийственный удар Лысцова (ВИДЕО)
Российский защитник Виталий Лысцов использовал первый же реальный шанс, который ему предоставили в «Тонделе». Блог «Русские и тут» показывает, чем талантливый футболист смог удивить всю Португалию.
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4.9
5
14 декабря 2016
Черышев близок к аренде. Колодин попал в сборную. Как русские выступают в Европе
Митрюшкин помог «Сьону» выиграть у конкурента. Сердеров нацелился на возвращение в Россию. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами в Европе.
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5
10 декабря 2016
Как русские живут и отдыхают в Европе
Нойштедтер превращается в стильного парня. Мещанинов осваивается на троне. Ходжаниязов восхищается болельщиками. Блог «Русские и тут» показывает, как русские привыкают к Европе.
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3.7
5
7 декабря 2016
Первый гол Базелюка и эмоции Сердерова. Как русские выступают в Европе
Митрюшкина признали лучшим, но «Сьон» проиграл. Караваев снова отдал голевой пас. Черышев получил очередную травму. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами в Европе.
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