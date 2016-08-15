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Тактическая среда
Каждую среду «Бомбардир» понятно рассказывает о сложных моментах игры
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Редакция «Бомбардира»
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15 августа 2016
Свинка Пепа. Чем удивил Гвардиола в первом матче во главе «Сити»
Самый безумный тактический фрик мира теперь тренирует команду АПЛ. «Бомбардир» предлагает оценить, какие эксперименты уже успел провернуть каталонец.
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4.3
1
27 июня 2016
Что приготовил Конте для сборной Испании
В финале Евро-2012 испанская команда разгромила итальянцев со счетом 4:0. Прошло четыре года, за которые сборная Италии успела накопить силы для мести. «Бомбардир» разбирается, как подопечные Конте будут пытаться обыграть своего соперника.
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3.5
5
31 марта 2016
Squadra Obscura. Какую Италию Конте привезет на Евро?
Команда Италии провела пару «почти контрольных» товарищеских встреч с Испанией и Германией. «Бомбардир» фокусируется на персоне Антонио Конте, для которого Евро-2016 – последний турнир в сборной. Разбираемся, готова ли Италия стать чемпионом.
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5
4
31 марта 2016
Как играет сборная Уэльса, наш соперник на Евро-2016?
Последний матч сборной России в группе Евро-2016 выпал на Уэльс. Победа важна в том числе и с прицелом на более предпочтительного соперника. Сергей Беседин изучил Уэльс вживую и рассказал, что нам ждать от Бэйла и компании
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5
5
24 февраля 2016
Почему у дортмундской «Боруссии» все получится
Оклемавшись от прошлого сезона, «Боруссия» уверенно прет в Лигу чемпионов. Самое время признать, что в Бундеслиге на инопланетном уровне играет не только «Бавария». «Бомбардир» объясняет, почему даже после ухода Юргена Клоппа, рок-н-ролл жив.
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5
1
11 февраля 2016
Неохота лис. Почему «Лестер» такой крутой
Все болеют за «Лестер». «Тактическая стреда» препарирует команду Раньери, которая крушит стереотипы: такая итальянская, а все равно яркая.
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4
6
27 января 2016
Блестящая голова. С чем Спаллетти вернулся в Рим?
Возвращение Спаллетти в «Рому» – событие громкое не только с точки зрения ностальгии. Отличный тактик всегда умел удивлять. «Бомбардир» открывает новую рубрику «Тактическая среда» и выясняет, насколько Лучано нынешний отличается от Лучано прежнего.
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