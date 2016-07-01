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Футбол в стиле Ретро
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Футбол в стиле Ретро
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1 июля 2016
Уэльс – чемпион Европы! Валлийская сказка, которая может стать былью
Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает, почему стоит ждать победы сборной Уэльса на Евро-2016, и как к этому причастна сборная России.
1353
4.2
1
30 июня 2016
Видео: Вилья, ван Бастен и еще пять авторов хет-триков в истории Евро
Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает все случаи, когда один футболист забивал три мяча в одном матче финальной стадии чемпионатов Европы.
293
4.2
29 июня 2016
Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2012?
Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 2012 года.
5339
4.2
12
28 июня 2016
Великолепная семерка: герои 1/8 финала Евро-2016
Блог «Футбол в стиле Ретро» называет самых ярких игроков первого раунда плей-офф чемпионата Европы.
991
4.7
1
26 июня 2016
Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров
Развенчание мифа о «безлимитной» сборной и мысли вслух о том, кому могут быть выгодны крики об отмене лимита на легионеров в России.
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4.1
26
24 июня 2016
Укрощение строптивой: кто должен возглавить сборную России
Автор блога «Футбол в стиле Ретро» предлагает кандидатов на пост главного тренера российской сборной, включая парочку самых безумных вариантов.
1695
4.6
5
23 июня 2016
Великолепная семерка: герои третьего тура Евро-2016
Блог «Футбол в стиле Ретро» выделяет лучших игроков 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы.
1522
4.5
6
22 июня 2016
Руни, Роналду и еще три самых юных голеадора в истории Евро
Молодость и полное отсутствие опыта больших турниров – голам не помеха! Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о самых юных футболистах, забивавших в финальных стадиях чемпионатов Европы.
1326
4.4
1
21 июня 2016
Бытие Леонида в сборной России: лишь вопросы без ответов
Откровенно провальное выступление российской команды на Евро-2016 заставило-таки сказать то, что давно просилось наружу.
2379
4.4
12
20 июня 2016
Шевченко, Карагунис и еще три самых возрастных голеадора в истории Евро
Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает про футболистов, для бомбардирских способностей которых возраст не является помехой.
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4.7
1
19 июня 2016
Великолепная семерка: герои второго тура Евро-2016
Блог «Футбол в стиле Ретро» выделяет лучших игроков второго тура чемпионата Европы.
1205
4.3
18 июня 2016
Платини, Роналду и еще шесть лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы
Все, что нужно знать о бомбардирах Евро. Самая подробная статистическая выкладка от блога «Футбол в стиле Ретро».
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